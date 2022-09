Lens réagit au coup de bluff de l'OM pour Jonathan Clauss

La suite après cette publicité

Sur le podium de la Ligue 1 après sept journées, l'Olympique de Marseille et le RC Lens réalisent un excellent début de saison. Deux formations séparées par seulement deux petits points - à l'avantage des Phocéens - qui ont également été proches durant le mercato estival. Désireux de s'offrir Jonathan Clauss, le board marseillais, sous l'impulsion de son président Pablo Longoria, avait en effet monté un incroyable stratagème pour attirer le piston de 29 ans. Comme révélé par La Provence, le dirigeant olympien avait ainsi fait croire à ses homologues lensois qu'il tenait un accord total avec Hans Hateboer, le piston de l'Atalanta. Un plan B imaginaire qui aurait convaincu l'international français de rapidement conclure l'affaire avec l'OM. Oui mais voilà, comme le révèle La Voix du Nord, ce lundi, le plan marseillais a rapidement été cerné par la direction des Sang et Or.

«Effectivement, ils nous l'ont fait [le bluff]. Les agents nous ont dit qu'ils voulaient faire Hateboer. Avec Arnaud (Pouille, directeur général), à chaque fois qu'ils nous disaient ça, on se mettait à rire. On se disait, mais qu'ils le fassent», assure le directeur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi, avant d'ajouter «qu'en deux coups de fil et en visionnant le marché, [il] sait s'il [le président de l'OM] peut faire ce joueur-là ; s'il a envie de le faire ; si le joueur a envie et si ça a du sens. Mais en 5 minutes. Si ça a marché sur Jo, ça n'a pas marché sur nous». Une chose est sûre, Jonathan Clauss est, aujourd'hui, un joueur de l'OM. «Le début de l'histoire a été décevant. Après, ils ont respecté le RC Lens dans tous les process», précise d'ailleurs Ghisolfi.