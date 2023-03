PSG : Juninho et Rothen allument Lionel Messi

La suite après cette publicité

Sifflé, pas sifflé ? On parle évidemment ici de Lionel Messi (35 ans), qui s’apprête à faire son retour au Parc des Princes, ce dimanche (17h05) contre le Stade Rennais, après sa prestation décevante en 8e de finale retour de la Ligue des Champions à Munich, contre le Bayern (0-2). En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, le champion du monde argentin fait plus globalement l’objet de nombreuses critiques depuis son retour du Mondial 2022. Juninho et Jérôme Rothen, consultant RMC, ont en tout cas fait savoir qu’il serait presque logique de voir la Pulga être sifflée dans l’antre parisien ce week-end par ses propres supporters. « Même si c’est Messi, ça reste un être humain », a d’abord rappelé l’ancien milieu brésilien de l’OL, dans Rothen s’enflamme, ce vendredi, avant de poursuivre.

« Dans la tête des supporters, le dernier match qui reste est celui du Bayern. Ça ne me choquerait pas du tout. Quand on joue, on est bien payé, on fait un métier qu’on aime énormément. À la fin, c’est pour les supporters qu’on le fait. Même si c’est Messi, c’est normal de le siffler, même s’il y a 35 buts cette saison. En Ligue 1, ils dominent leurs adversaires. Ce qui m’a choqué, c’est le manque d’agressivité. Les supporters ont tous les droits. » Et Rothen de lui emboiter le pas. « Choquant, non. C’est arrivé à tous les joueurs. Parfois, il y a eu des incompréhensions, des gestes d’humeur. Bien sûr que tu peux le siffler, c’est un joueur comme un autre. Sinon, il faut faire autre chose ou aller dans une équipe où tu es sûr d’être respecté comme la star planétaire que tu es. Dans ces cas-là, va dans ces championnats-là. Je reste sur ma faim depuis qu’il a signé au PSG. Messi peut faire partie des joueurs sifflés. La plupart du temps, il ne va pas les voir. Il peut être sifflé et s’il est sifflé demain, ça ne me choquera pas. » Rendez-vous dimanche après-midi à Paris.

