Lille va créer l’exploit face au PSG !

À quelques jours de retrouver la Ligue des Champions, le PSG et Lille vont s’affronter en Ligue 1. Le hasard du calendrier a réuni nos deux derniers représentants du football français en C1 à quelques jours des 8es de finale, face à Liverpool pour Paris et à Dortmund pour le LOSC. Mais ce match revêt un enjeu capital sur la scène nationale, avec le LOSC qui cherche à grimper sur le podium, tout en espérant être le premier à faire tomber le PSG en L1.

Après deux sorties de route en Coupe de France face à Dunkerque puis en championnat face au Havre, le LOSC s'est retrouvé, battant coup sur coup Rennes et Monaco. La confiance est revenue au meilleur moment, alors que celle des Parisiens reste au sommet depuis de longs mois. Pour cette affiche au sommet de la Ligue 1, on s'attend à une rencontre de haut niveau et à une grosse bataille.

Parmi les différents paris proposés par PARIONS SPORT en Ligne pour cette rencontre PSG-LOSC, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour vous :

Victoire du LOSC, cote à 6,30

Allez, on démarre très fort en vous proposant LA cote que tout le monde redoute. Nous ne sommes pas fous, nous savons bien que le PSG est invaincu en Ligue 1 cette saison, mais nous pensons que le LOSC a les armes pour faire tomber le PSG. Une défense solide, un gardien en grande forme, un milieu combatif et une attaque redoutable en contre. Et puis Lille s’est fait une spécialité dans les coups d’éclats, en témoigne son fabuleux parcours en Ligue des Champions et ses victoires contre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Encore un autre argument ? Pendant que le PSG jouait en Coupe de France mercredi, Lille a pu se reposer et préparer au mieux ce match. Quant au calendrier qui prévoit les 8es de finale de Ligue des Champions, la donne est la même pour les deux clubs. Alors, tentés ?

Plus de 3,5 buts, cote à 2,00

Bon, on ne pense pas pour autant que ce sera facile, et il faudra marquer des buts pour battre un PSG incroyablement efficace offensivement ces dernières semaines. On imagine donc un scénario un peu fou, avec plus de 3,5 buts dans la rencontre. Ce qui n’est pas si farfelu au regard des scores du PSG. Lille a marqué dans tous ses matches en 2025, à l’exception d’un déplacement à Auxerre début janvier. En plaçant 85 € pour votre premier pari et s’il est gagnant, vous gagnerez 170 € + 85 € en crédits de jeu soit 255 €. Pas mal pour un pari peu risqué et qui vous sera remboursé en crédit de jeu s’il est perdant.

But d’Ousmane Dembélé, cote à 2,00

Comment ne pas jouer cette cote ? Ousmane Dembélé est en feu, et présente des statistiques digne de Messi prime ! En tête du classement des buteurs en Ligue 1, il enchaîne les buts en 2025 et ne s’arrête plus. Encore buteur en Coupe de France ce mercredi, alors qu’il avait débuté sur le banc, il devrait démarrer face au LOSC, et mettre au supplice la défense lilloise sur ses crochets, et ses frappes désormais victorieuses.

En ce début d'année, Parions Sport en Ligne t'offre un bonus de bienvenue jusqu'à 85€ en plus de 15€ sans dépôt !

