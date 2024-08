OM : accord total pour les transferts de Valentin Carboni et Derek Cornelius

L’Olympique de Marseille a frappé fort cet été, et c’est loin d’être terminé. En plus d’avoir réussi le gros coup Roberto De Zerbi pour leur banc de touche, les Phocéens ont enrôlé Ismaël Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Lilian Brassier. Du costaud sur le papier, surtout que l’Olympique de Marseille ne disputera pas de compétition européenne cette saison.

Pas rassasiés, Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent encore recruter plusieurs joueurs. Il y a le dossier de l’attaquant de pointe notamment, où Eddie Nketiah semble être le grand favori de la direction. Et pour le dossier du milieu offensif, les Marseillais ont tranché depuis quelque temps, jetant leur dévolu sur la pépite argentine de l’Inter, Valentin Carboni. Selon nos informations, l’accord est total avec le club milanais et avec le milieu de 19 ans.

Deux opérations conclues

Il s’agira d’un prêt payant d’un million d’euros, avec une option d’achat conséquente de 36 millions d’euros. Une option qui pourra en quelque sorte être annulée par l’Inter en rajoutant 4 millions d’euros, portant cette clause de rachat à 40 millions d’euros. Une arrivée qui va faire du bien au secteur offensif marseillais, tant le joueur qui a remporté la dernière Copa América avec l’Albiceleste est talentueux. Et ce n’est pas tout, puisqu’une autre recrue est en approche, toujours selon nos informations, mais dans le secteur défensif cette fois.

C’est Derek Cornelius, le défenseur central canadien que l’on avait aussi pu voir à l’œuvre lors de la dernière Copa América. Là aussi, l’accord est total avec son club, Malmö, ainsi qu’avec le joueur de 26 ans, qui vient renforcer une arrière-garde où il risque d’y avoir des départs, à l’image de Chancel Mbemba ou Samuel Gigot. Deux arrivées bouclées donc, en attendant l’éventuel transfert de Kiliann Sildillia, sur lequel l’OM continue de travailler comme révélé par nos soins plus tôt dans la journée…