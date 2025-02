Real Madrid : grosse révélation sur Vinicius Jr et l’Arabie saoudite

Depuis des mois déjà, la presse madrilène évoque un intérêt très prononcé de l’Arabie saoudite pour Vinicius Jr. Le gouvernement saoudien, qui gère le mercato de ses plus gros clubs via le PIF, souhaite ainsi faire du Brésilien la grosse star et le visage de son championnat. Dans le même temps, le Real Madrid discute d’une prolongation avec le joueur, pas insensible à l’intérêt saoudien.

Et voilà que Marca fait une sacrée révélation. On apprend ainsi que c’est Vinicius Jr - via ses agents - qui s’est proposé à la ligue saoudienne en 2023, lors d’une réunion sollicitée par les agents de la vedette. C’est donc l’entourage du joueur qui a ainsi contacté en premier les dirigeants saoudiens, et non l’inverse. Et l’intérêt a vite été réciproque…