Angleterre : Declan Rice en vient aux mains avec le coach slovaque !

Declan Rice et le coach slovaque Francezco Calzona en sont venus aux mains après la rencontre entre l’Angleterre et la Slovaquie ce dimanche. Sauvés au bout du temps additionnel (95e) par Jude Bellingham après avoir été mené pendant la quasi-totalité de la rencontre, les Three Lions se sont finalement imposés (2-1) grâce à un but d’Harry Kane (91e) en début de prolongation. Ce scénario pour le moins rocambolesque a engrangé une fin de match très tendue entre les deux camps.

Plusieurs échauffourées ont éclaté, notamment celle entre Declan Rice et Francezco Calzona. Une fois le coup de sifflet final retentit, l’entraîneur de la Slovaquie se serait empressé d’aller voir l’arbitre avant d’être stoppé par le milieu anglais. L’ancien coach du Napoli aurait alors poussé le joueur d’ Arsenal avant que, furieux, Rice ne se mette à l’insulter. Selon le Daily Mail, l’ancien joueur de West Ham aurait traité Calzona de «connard chauve». Le principal intéressé appréciera.