CdM 2022, Maroc : Walid Regragui raconte son meilleur souvenir du Mondial

Après sa défaite contre la Croatie lors du match pour la troisième place (1-2), le Maroc a terminé à la quatrième place du Mondial 2022. Un exploit pour les Lions de l'Atlas, qui deviennent la première équipe arabe et africaine à réaliser un tel exploit. Après la rencontre, Walid Regragui, le sélectionneur marocain, a raconté son meilleur souvenir de cette Coupe du Monde 2022, au Qatar.

«Je pense que le match contre l'Espagne est mon meilleur souvenir, c'était une des meilleures équipes de cette coupe du Monde. On s'est battu avec nos armes. On va se rappeler de plusieurs matchs, même du match d'aujourd'hui. On va apprendre et revenir plus fort», a-t-il expliqué au micro de BeIN SPORTS.