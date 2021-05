AS Rome : les Bleus, un objectif pour Jordan Veretout

L'espoir fait vivre. Auteur d'une excellente saison avec l'AS Rome, Jordan Veretout (28 ans) a bien progressé depuis son départ du FC Nantes en 2015, à tel point qu'il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Serie A. Forcément, alors que l'Euro 2020 se profile et que la liste des sélectionneurs peut être élargie à 26 noms, le natif d'Ancenis, qui a déjà fait part de son rêve d'être appelé avec l'équipe de France, a expliqué qu'il en avait même fait un objectif.

« Les Bleus ? J'y ai pensé. C'est un objectif. J'ai fait une très belle saison. Je reviens bien après ma blessure et je regarderai la liste des 26 le 18 mai (sourire). Si j'ai un réel espoir d'être appelé ? Je ne me prends pas la tête. Je me suis régalé cette saison. Je reviens bien, ça avance. C'est dans un coin de la tête, c'est sûr. Si des membres de l'équipe de France venus aux nouvelles ? Non pas du tout. Ça fait rêver. Je me donne les possibilités. On verra par la suite », a notamment confié Jordan Veretout lors d'un entretien accordé à beIN SPORTS ce lundi. Reste à connaître la décision finale de Didier Deschamps...