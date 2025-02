PSG : quand Zlatan Ibrahimović et Nicolas Douchez ont failli se battre

Réputé pour son franc-parler, Zlatan Ibrahimović n’a pas sa langue dans sa poche. Lors de son passage sous les couleurs du Paris Saint-Germain, le vestiaire parisien s’en est d’ailleurs aperçu. En novembre 2012, à la mi-temps d’un match opposant le club de la capitale à Troyes, l’ancien attaquant parisien ne s’était ainsi pas privé pour recadrer sèchement ses coéquipiers. Une prise de parole qui n’avait cependant pas plu à un certain Nicolas Douchez. De quoi provoquer un moment de tension, à en croire les propos de Christophe Jallet, présent dans l’émission DÉTECTIVE MATHOUX sur Canal +. L’ancien international français a conclu sa prise de parole en précisant que tout s’était finalement arrangé.

«Il (Zlatan Ibrahimović, ndlr) rentre à la mi-temps, il a quelques mots durs envers l’ensemble du groupe. En gros, il dit 'même mes enfants sont meilleurs que vous’, il est à ma gauche et Nico (Douchez, ndlr) est à ma droite. Nico l’entend gueuler, je me retourne vers lui et il rigole et puis il me dit mais il a dit quoi là, je n’ai pas entendu. Je lui dis et il s’érige devant lui, il dit tu ne parles pas comme ça. On les sépare. Le lendemain, le coach intervient, je ne veux pas que ça se passe comme ça à la mi-temps etc. Ibra se lève et dit 'je voudrais dire merci à Nico parce que ce que j’ai dit, ce n’était pas bien, il a eu raison de s’énerver, je n’aurais pas dû dire ça donc merci’».