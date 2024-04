Ligue des Champions : la menace terroriste de Daesh met Madrid sous tension

La Ligue des Champions est de retour ! Ce soir, le coup d’envoi des quarts de finale de la C1 sera donné avec deux affiches XXL : Real Madrid-Manchester City et Arsenal-Bayern Munich. Et demain, il y aura encore du beau spectacle avec PSG-FC Barcelone et Atlético de Madrid-Borussia Dortmund. De quoi faire saliver tous les amateurs du ballon rond.

Mais depuis hier soir, l’ambiance est un peu moins festive. Les médias espagnols ont été les premiers à relayer une information qui fait froid dans le dos. Dans un message relayé par Al Azaim, l’État islamique a publié un message visant les quatre rencontres des quarts de finale : « tuez-les tous ». Un appel au meurtre qui fait ce matin les gros titres de la presse madrilène, à quelques heures du choc monumental au Bernabéu.

La ville de Madrid garde son calme

En attendant de connaître la réaction des autorités françaises et anglaises en vue des matches au Parc des Princes et à l’Emirates, AS et Marca affirment en choeur que la ville de Madrid se prépare à gérer deux jours de haute surveillance dans la capitale espagnole. En effet, la cité madrilène accueille le match du Real Madrid ce soir et celui de l’Atlético demain, avec un total de 8 000 fans de City et de Dortmund attendus d’après AS.

Un flot de supporters importants à gérer en plus de ces menaces terroristes donc. Face à cette situation, Madrid ne tremble pas pour autant. Le message affiché par les autorités locales est clair : calme et maîtrise. Les deux quotidiens assurent d’ailleurs que ces événements n’ont pas spécialement modifié les plans des autorités espagnoles. Le ministère de l’Intérieur avait d’ores et déjà classé ces rencontres à haut risque avec les mesures de sécurité qui en découlent.

