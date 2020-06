Mercato : les sincères conseils de Christophe Dugarry à M'Baye Niang

Le dossier M'Baye Niang à l'Olympique de Marseille prend de l'ampleur. L'attaquant rennais veut rejoindre le club phocéen, ses déclarations en public en attestent. Mais pour arriver à ses fins, il s'y prend mal selon Christophe Dugarry. Le consultant pour RMC s'est exprimé à ce sujet dans Team Duga ce mardi. Il n'y est pas allé par quatre chemins et a donné plusieurs conseils à l'international sénégalais (23 sélections, 4 buts).

« Qu'est ce qu'il a dit dans tout ce qu'on entend ? On ne sait pas exactement. Mais le conseil que je veux lui donner au gamin, c'est tais-toi ! Rien n'est fait, pour l'instant tu dis : "je suis bien à Rennes, c'est pas le sujet". Des phrases bateau il y en a, qu'il arrête de s'exposer comme ça. Il n'a même pas à se prononcer sur ça (son envie de rejoindre l'OM) », a-t-il clairement rapporté. Il suit : « Laisse travailler tes agents. C'est un garçon qui n'a pas brillé ces dernières années par sa communication, par sa régularité dans le jeu. Sois tranquille. Je trouve qu'il s'y prend mal, arrête de t'exprimer à tout bout de champs. Car si à l'arrivée tu restes à Rennes, tu vas avoir la queue entre les jambes et tu passeras pour un débile. » Ça ne peut être plus clair.