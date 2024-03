Real Madrid : une légende russe défend Vinicius

Considéré comme une légende du championnat espagnol et plus particulièrement du Celta de Vigo, Aleksandr Mostovoi est très apprécié par les fans. Le nom du Russe est fréquemment présent sur les maillots des fans du Celta. Aujourd’hui en observateur du football, l’homme de 55 ans a livré un entretien à AS, durant lequel il vole au secours d’un joueur qu’il apprécie particulièrement : Vinicius Junior (23 ans). Le joueur du Real Madrid, souvent critiqué par son attitude et ses coups de sang à l’image de sa poussette sur Orban en Ligue des Champions, a reçu le soutien de l’ancien joueur de Strasbourg.

La suite après cette publicité

«Vinicius doit se calmer ? J’aime sa façon de jouer, son audace et sa personnalité (…) je ne pense pas qu’il doive se calmer. Il n’a rien fait de grave non plus. Je préfère avoir un joueur avec ce tempérament plutôt qu’un joueur toujours calme et tranquille. Je sais qu’il y a des gens qui ne l’aiment pas, mais je m’identifie plus aux joueurs de ce style», a assuré l’ancien meneur de jeu.