Liga : les terrains et les ballons stérilisés pour la reprise ?

Dans un entretien accordé au journal ibérique El Pais, le président de l'Association espagnole des médecins des équipes de football, Rafael Ramos, a détaillé les conditions sanitaires de reprise de la Liga, précisant notamment que « tout le matériel utilisé, y compris le terrain et les balles, sera stérilisé avant et après le match et à la mi-temps » et que « les joueurs ne se cramponneront pas (aux rampes) dans les virages.

Également interrogé sur l’éventualité d’une mise en quinzaine des staffs, le médecin s’y est montré favorable tout en expliquant qu’il existe de nombreux opposant à cette mesure et qu’elle pourrait être évitée : « l'efficacité du protocole diminuerait un peu, mais avec les contrôles précédents que nous aurions mis en place dans les semaines précédant les matches, le fait de ne pas avoir les joueurs bloqués pourrait être envisagé. » Si les contours de la reprise restent relativement flou, une chose lui apparaît comme une évidence : « ce sera un autre football » que celui qui se jouait avant l’épidémie.