Pays-Bas : Ronald Koeman fier de la prestation de ses joueurs contre l’Espagne

Éliminés par l’Espagne aux tirs au but après un match fou sur la pelouse de Mestalla, les Néerlandais ont montré une résistance farouche pendant 120 minutes pour s’opposer au champion d’Europe en titre. De quoi satisfaire le sélectionneur des Oranjes, Ronald Koeman. «Les deux équipes auraient pu se qualifier, mais le destin a décidé que l’Espagne devait gagner. En vérité, je suis très fier de mes joueurs, de leur dévouement et de leur jeu. Tout s’est joué sur des petits détails. On ne peut pas se plaindre», a félicité l’ancien coach du Barça après la rencontre.

«Regardez ce que l’Espagne a à offrir : on peut avoir un joueur comme Pedri en sortie de banc, capable de faire la décision. Marquer trois buts dans ce stade et contre l’Espagne aurait dû être synonyme de victoire. En deux ans, personne n’a mis autant de pression sur l’Espagne que les Pays-Bas», a poursuivi Ronald Koeman. Lors du prochain rassemblement, les Néerlandais se dirigeront vers les qualifications pour la Coupe du monde 2026, ou ils ont été placés dans un groupe avec la Finlande, la Pologne, la Lituanie et Malte.