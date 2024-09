HAC : Mathieu Bodmer fait le point sur le dossier André Ayew

Invité de «Parlons sport», Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre, est revenu sur le début de saison des Ciel & Marine avant d’évoquer le mercato estival. L’occasion pour l’ancien milieu de terrain du PSG de revenir sur le dossier André Ayew. Libre de tout contrat depuis son départ de la cité portuaire, l’attaquant ghanéen de 34 ans est toujours à la recherche d’un club, à l’heure où son nom revient avec insistance du côté des Hacmens.

«Une piste définitivement enterrée ? Non pas définitivement, sa volonté est de revenir au club, c’est toujours le problème du financier, on discute avec André et son conseiller, il a envie de revenir, on aimerait qu’il revienne aussi donc il faut trouver une solution», a tout d’abord avoué Bodmer avant de revenir sur les prétentions salariales du joueur. «S’il est prêt à les baisser pour revenir ? Je pense, j’en suis quasiment sûr, mais nous, on doit être dans les clous sur la partie financière et ce n’est pas simple». Affaire à suivre…