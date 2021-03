Le Barça version Joan Laporta se dessine

La suite après cette publicité

Ce dimanche marquait un tournant dans la saison du FC Barcelone et surtout pour son avenir. En effet, après les pressions subies, notamment de Lionel Messi à l'automne dernier, Josep Maria Bartomeu avait dû démissionner, avec son conseil d'administration, du FC Barcelone et donc convoquer des élections anticipées. Celles-ci avaient donc lieu ce dimanche et on a par exemple vu Lionel Messi voter. Résultat, l'ancien président du début des années 2000, Joan Laporta, a été élu.

Dans un premier temps, le nouveau patron des Blaugranas s'est attelé à dézinguer le Paris Saint-Germain, club qu'il va affronter en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions ce mercredi après une terrible défaite au match aller en Catalogne (1-4). Il s'est surtout exprimé sur l'avenir de Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, le génie argentin n'est pas du tout sûr de rester dans son club de toujours alors que Manchester City et... Paris lui font les yeux doux.

Alemany dans la boucle ?

Toujours au rayon "mercato", AS révèle ce lundi matin que le nouvel homme fort des Culés se serait réunis récemment avec le clan Alaba afin d'étudier les possibilités d'une éventuelle arrivée du défenseur autrichien du Bayern Munich au Camp Nou cet été. Mais le plus urgent, c'est de construire les fondations du nouveau Barça et visiblement, Laporta a déjà quelques idées selon la RAC1. Pour commencer, il devrait aller chercher le fils de l'ex-légende, désormais décédée, du club, Jordi Cruyff. Le Néerlandais entraîne actuellement en Chine, à Shenzhen, et devrait débarquer ce mercredi en Catalogne afin de prendre un poste de secrétaire technique. La relation avec la famille Cruyff, Laporta l'a toujours défendue.

Mais ce n'est pas tout. Mateu Alemany, qui officiait alors à Valencia, dans un rôle de directeur sportif, est aussi pressenti pour rejoindre la nouvelle équipe dirigeante du FC Barcelone dans les jours et les semaines à venir. « Il soutiendra également le secrétariat technique parce que Mateu est un cadre supérieur de football et j'aimerais qu'ils soient liés. J'apprécie énormément ses connaissances, c'est une personne très au courant de la façon dont le football est aujourd'hui et nous aurons bientôt une conversation pour l'intégrer », a approfondi Laporta sur Alemany. Le Barça est en reconstruction, on le sait et le plus dur est à venir puisque l'effectif est vieillissant et connaît humiliation sur humiliation en Ligue des Champions ces dernières années. Le chantier est immense.