LdN : des Bleus très décevants tenus en échec par Israël

L’équipe de France faisait son grand retour à l’occasion des deux dernières journées de la phase de poules de la Ligue des Nations. Et pour avoir le droit de s’offrir une finale pour la tête du classement du groupe 2 face à l’Italie à San Siro dimanche prochain, les Bleus, qui comptent un point de moins que la Nazionale, devaient l’emporter au Stade de France face à Israël, qu’ils avaient battu 4-1 à l’aller. Cette rencontre se déroulait forcément dans un contexte géopolitique très tendu, notamment après les incidents survenus à Amsterdam entre hooligans israéliens et les pro-Palestiniens avant et après le match entre l’Ajax et le Maccabi Tel-Aviv. Dans une enceinte Dyonésienne ultra-sécurisée où seulement une dizaine de milliers de spectateurs ont pu entrer, les hommes de Didier Deschamps espéraient ne pas trop subir ce contexte pesant pour l’emporter. Privé de Kylian Mbappé (préservé) et d’Aurélien Tchouaméni (blessé), DD alignait un onze de départ plutôt remanié notamment dans l’entrejeu (Zaïre-Emery, Kanté, Camavinga) et en attaque (Olise, Kolo Muani, Barcola).

Comme à l’aller, les Bleus ont tout de suite mis leurs adversaires sous pression en faisant le siège de la moitié de terrain israélienne. Un pressing qui a permis aux Français de se créer la première grosse occasion de but sur un centre de Kolo Muani, mais le tir d’Olise était contré (3e). De quoi laisser entrevoir un festival pour la suite du match ? Pas vraiment. En première période tout du moins. La France dominait, mais elle se cassait systématiquement les dents sur le bloc défensif israélien très compact. Un mur face auquel le trio offensif tricolore manquait cruellement d’imagination. Et sans créateur derrière, le spectacle a rapidement été ennuyeux. Il y a bien eu la double occasion de Kolo Muani (20e) et de Kanté (21e), mais la teneur de ces 45 premières minutes a finalement été parfaitement résumée par le triple raté de RKM, Olise et Barcola à la 43e minute. À la mi-temps, la France été accrochée et il n’y avait vraiment pas grand-chose de positif à en tirer à part la suspension d’Eduardo Camavinga pour le choc face à l’Italie après un carton jaune reçu.

Des Bleus sans idées

Pire, si Shlomo s’était montré plus adroit sur le coup franc d’Abu Fani, les visiteurs auraient pu mener au score. Au retour des vestiaires, on prend les mêmes et on recommence. Les Bleus ont eu les occasions comme ce centre d’Hernandez (50e), les tentatives lointaines cadrées de Camavinga (54e, 65e) et la tête de Konaté sur le corner qui a suivi (54e). Mais à chaque fois, le manque de précision technique des Bleus a été fatal. Plusieurs tricolores censés jouer les dynamiteurs tels qu’Olise ou Barcola ont d’ailleurs pas mal déçu. C’est d’ailleurs Camavinga qui a été l’élément le plus en vue offensivement. En face, les Israéliens ont souffert sur le plan physique, mais ils ont eu le mérite de ne jamais rien lâcher défensivement, comme ce retour de Shlomo sur un tir d’Olise (63e).

À vingt minutes du terme, DD a tenté de faire la différence en faisant entrer Coman, Nkunku et Rabiot, dont le retour chez les Bleus a été accueilli par les sifflets nourris du Stade de France. Le coup de DD a failli être parfait puisque les deux premiers ont été impliqués sur l’énorme occasion de Zaïre-Emery formidablement repoussée par Peretz (76e). Tout heureux de tenir les Bleus en échec, les Israéliens la jouaient ensuite à l’expérience pour grappiller des minutes en fin de match sous le regard agacé de Didier Deschamps. Mais Israël a tenu bon malgré une dernière tête de Thuram (90e) et une frappe plein axe de Nkunku (90e). 0-0, les Bleus restent deuxièmes de leur groupe et comment désormais trois points de retard sur l’Italie. Les vice-champions du monde en titre, qualifiés pour les quarts de finale, sont condamnés à s’imposer très largement à San Siro pour espérer terminer premiers de leur poule.

