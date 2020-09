Pays-Bas-Italie : les compositions officielles

La 2e journée de Ligue des Nations offre un choc au sommet entre les Pays-Bas et l'Italie. Pour ce match, les Oranjes se présentent en 4-3-3 avec Jasper Cillessen dans les buts. Le gardien de Valence est devancé par Hans Hateboer, Joël Veltman, Virgil van Dijk et Nathan Aké. Marten de Roon et Frenkie de Jong se retrouvent dans l'entrejeu avec Donny van de Beek. Plus haut, Georginio Wijnaldum et Quincy Promes accompagnent Memphis Depay en attaque.

De son côté, l'Italie propose un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart. Il peut compter en défense sur Danilo D'Ambrosio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini et Leonardo Spinazzola. Manuel Locatelli et Nicolo Barella épaulent la sentinelle Jorginho. Seul en pointe Ciro Immobile peut compter sur Nicolo Zaniolo et Lorenzo Insigne dans les couloirs.

Les compositions :

Pays-Bas : Cillessen - Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké - De Roon, Van de Beek, De Jong - Wijnaldum, Depay, Promes

Italie : Donnarumma - D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Locatelli, Jorginho, Barella - Zaniolo, Immobile, Insigne