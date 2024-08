Vers un come-back inattendu de Wilfried Zaha en Angleterre ?

Wilfried Zaha déjà de retour à Crystal Palace ? C’est la folle information révélée par The Telegraph, le joueur de Galatasaray est ouvert à un retour en prêt chez le club londonien. Le club turc a accepté de le laisser partir, mais doit encore s’entendre avec Palace sur le paiement de son salaire. Il pourrait ainsi retrouver son club formateur, dans lequel il a été joué entre 2010 et 2013. Après avoir signé à Manchester United en janvier 2013, il avait été prêté jusqu’à la fin de la saison. Il a été prêté de nouveau à Crystal Palace, entre 2014 et 2015, avant d’y signer définitivement. Au total, il a disputé 458 matchs, inscrivant 90 buts et 62 passes décisives.

La suite après cette publicité

Parti libre l’été dernier à Istanbul, Zaha a disputé pour la première fois de sa carrière la Ligue des champions. Il a même marqué à Old Trafford face à Manchester United, son ancienne équipe, lors de la victoire des Turcs (3-2). Champion de Turquie avec Mauro Icardi et consorts, l’international ivoirien (33 sélections) a disputé 43 matchs, pour un total de dix réalisations et de cinq passes décisives. Mais il n’a pas toujours été titulaire sous les ordres d’Okan Buruk. Voilà pourquoi il souhaite quitter le club stambouliote.