TFC : Mamady Bangré se dirige vers Troyes

Sous contrat avec le Toulouse Football Club jusqu’en juin 2025, Mamady Bangré (22 ans) pourrait rapidement quitter les Violets. Selon nos dernières informations, l’ailier droit français, formé au TFC, se dirige vers Troyes, pointant actuellement à la 16e place de Ligue 2.

Auteur d’un petit but en huit apparitions cette saison, celui qui défend les couleurs du Burkina Faso (6 sélections) n’a eu droit qu’à quelques bouts de matches (98 minutes disputées au total) et pourrait donc profiter d’un prêt à l’ESTAC pour retrouver un temps de jeu plus conséquent.