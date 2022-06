La raison qui rend le transfert de Cristiano Ronaldo au Bayern Munich impossible

La suite après cette publicité

C'est ce qu'on appelle être tué dans l'œuf. La rumeur faisant état d'un transfert de Cristiano Ronaldo au Bayern Munich n'aura pas duré. À peine quelques heures. AS affirmait pourtant que le Portugais pouvait être le successeur de Robert Lewandowski en Bavière, lui qui cherche à s'en aller du côté du FC Barcelone. Ce mouvement n'aura pas lieu à en croire tous les protagonistes du dossier.

Malgré la venue d'Erik ten Hag sur le banc, CR7 a bien des doutes quant à la capacité de Manchester United de rivaliser avec les autres cadors de Premier League mais selon Sky Sports, il devrait bel et bien rester chez les Red Devils. Dans le même temps, Hasan Salihamidžić, a également confirmé sur les ondes de Sky en Allemagne qu'il n'y aurait rien avec son club.

Le salaire de Cristiano Ronaldo incompatible avec le Bayern

« Cristiano Ronaldo est un top joueur avec une carrière incroyable. Toutefois, les histoires autour d'un potentiel contrat avec le Bayern ne sont pas vraies », a lâché le directeur sportif du Bayern. Il y a sans doute une grande part de fantasme à voir le quintuple Ballon d'Or débarqué chez les Munichois car selon Bild, et en plus de ce qui a été dit précédemment, c'est tout simplement impossible.

Le salaire de la star est bien trop élevé pour les finances et les standards du Bayern. En Angleterre, Ronaldo touche environ 29 millions d'euro nets par an jusqu'en 2023. Sa venue ferait exploser la grille salariale, alors même que la direction du Bayern a refusé de fortes augmentations à certain de ses joueurs, quitte à ne pas les prolonger. CR7 au Bayern, c'est au mieux un vœu pieu.