Un ancien international chilien démonte Emiliano Martinez

On retiendra sûrement plus son cambrage, ses gestes et propos maladroits après le sacre de l’Argentine contre les Bleus au Mondial, que son titre de meilleur gardien par exemple. "Dibu" Martinez se fait beaucoup critiquer depuis quelques jours, après, notamment, avoir mis la tête de Mbappé sur un bébé en plastique. Mauricio Pinilla (38 ans), l’ancien attaquant du Chili (45 sélections/8 buts), ne l’a pas loupé.

« Qui est-il pour se moquer de Mbappé ? Il l’a cloué quatre fois ! Il a cadré quatre fois et a marqué quatre buts. Il sera sûrement une icône mondiale (…) Si moi, gardien de but, je défile avec une statuette avec le visage d’un gars qui a mis quatre buts en quatre tirs, je ne le présente pas et je ne le tiens pas dans mes bras. (…) À part ça, le gars (Mbappé) était déjà champion de la précédente Coupe du monde », a lancé Pinilla sur ESPN.

