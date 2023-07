JT Foot Mercato : le Napoli attaqué de toutes parts

Le Napoli attaqué

Après la saison dernière, conclue par un titre de champion d’Italie, les acteurs majeurs du sacre du club partenopei sont plus que courtisés durant ce mercato. Le défenseur sud-coréen Kim Min-Jae devrait s’installer du côté de Munich. Selon Sky Sport Germany, le Bayern Munich aurait levé l’option d’achat de 50 millions d’euros pour s’attacher les services du Sud-coréen. Le transfert serait imminent. Le roc défensif sera lié au club bavarois jusqu’en juin 2028 et il touchera un salaire de 12 millions d’euros brut. Pour le remplacer, la formation de Rudi Garcia serait sur les tablettes de Max Kilman d’après The Athletic. Le club italien aurait fait une première offre de 35 millions d’euros. Une offre déclinée par Wolverhampton qui ne compte pas lâcher le joueur de 26 ans pour moins de 40 millions d’euros surtout que les Wolves souhaiteraient prolonger leur joueur. Du côté de l’attaque, après l’incroyable saison passée, le duo Osimhen-Kvaratskhelia est très courtisé en Europe. L’attaquant nigérian est dans le viseur du PSG. Le président du Napoli, Aurelio de Laurentiis ne lâchera pas son n°9 pour moins de 200 millions d’euros. Une grosse somme qui devrait calmer les ardeurs du Paris Saint Germain ainsi que celles de ses autres courtisans. Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia, qui a pu évoquer l’avenir du Nigérian en conférence de presse : « J’ai déjà discuté avec Osimhen. Je ne sais pas ce qu’il dit sur les réseaux sociaux, je n’y vais pas souvent. Mais s’il a déclaré sa flamme à Napoli je peux vous assurer qu’il va rester. Il est content avec nous, il veut faire de grandes choses. » En cas de départ d’Osimhen, le Napoli pense à Rasmus Hojlund. L’Atalanta ne bradera pas leur "nouveau Haaland" et attend une offre de 50 millions d’euros minimum. Pour Khvicha Kvaratskhelia, Newcastle serait sur le point de formuler une offre de près de 100 millions d’euros pour s’offrir le crack géorgien, selon Il Mattino. Les Magpies voudrait faire de Kvara leur vedette. Le club du nord de l’Angleterre souhaiterait faire craquer les Italiens grâce à leurs moyens illimités. Le rêve du Géorgien est de revêtir la tunique du Real Madrid selon son père, à voir si les Anglais arriveront à convaincre Kvara. Depuis l’arrivée de Rudi Garcia sur le banc de Naples, les Italiens sont tombés sous le charme de Français. Notamment Lucas Tousart comme l’indique Sky Sport Allemagne. Garcia apprécie le milieu de terrain du Hertha Berlin et a déjà eu le joueur de 26 ans sous ses ordres lors de son passage du côté de Lyon. Des discussions sont en cours et un possible échange avec Diego Demme plus des paiements supplémentaires pourraient être la solution à ce transfert. L’entraineur français a aussi tenu à éclaircir la situation autour de Maxime Lopez. Le milieu de Sassuolo était pendant un temps annoncé du côté de Naples. « Maxime Lopez n’est pas le profil de joueur que nous recherchons » a-t-il déclaré froidement. Voilà qui est clair.

Le PSG peine à trouver son 9

Les dirigeants parisiens ont dressé une liste de noms pour pourvoir le poste d’attaquant de pointe. Parmi les noms, on peut retrouver Victor Osimhen, Gonçalo Ramos, Dušan Vlahović mais surtout Harry Kane, la priorité absolue du club francilien comme l’explique The Telegraph. Le média indique que l’intérêt parisien n’a aucun rapport avec le cas Mbappé. Le départ ou non du français ne changerait rien à l’envie du PSG de recruter l’Anglais. Mais le dossier reste très complexe car l’attaquant de Tottenham serait attiré par une aventure au Bayern Munich. Dans une interview accordée à Sport1, le président d’honneur du Bayern s’est montré confiant quant à la signature de Kane : « Harry Kane a clairement signalé dans tous les entretiens que sa décision était prise. Si elle reste la même, nous l’aurons. Alors Tottenham devra plier ! Il veut jouer au niveau international. Tottenham n’est pas actif dans ce domaine la saison prochaine - contrairement à notre club. Il a maintenant encore la possibilité de rejoindre un top club en Europe.» Les Parisiens restent confiants et sont convaincus qu’ils pourront faire une meilleur offre au club londonien. Des négociations ont déjà eu lieu entre Nasser al-Khelaïfi et la direction de Tottenham. La clan Kane a maintenant la main sur le dossier. Pour rappel, Tottenham a déjà refusé plusieurs offres du Bayern Munich. La dernière en date s’élevait à un peu plus de 80M€.

Les officiels du jour

Lionel Messi est officiellement un joueur de l’Inter Miami. Ce n’était plus un secret, mais maintenant, c’est officiel. La franchise américaine avait déjà publié un post sur les réseaux sociaux pour annoncer l’arrivée aux supporters.

L’Ajax perd une de ses légendes, Dušan Tadić. Les deux parties se sont mises d’accord pour mettre un terme à leur histoire datant de 2018, bien que son contrat courrait jusqu’en 2024. Une légende quitte l’Ajax, il s’agit de Dusan Tadic. Le Serbe s’est envolé pour Istanbul afin de commencer à négocier son futur contrat avec Fenerbaçhe. Après un premier prêt à l’hiver 2020, puis un second en août de la même année, Jesus Vallejo est de retour à Grenade. L’Espagnol de 26 ans est encore sous contrat jusqu’en 2025 avec le Real Madrid. Du mouvement en France avec un transfert record du côté à Strasbourg, récemment racheté par le consortium américain Blueco, qui détient notamment Chelsea. Le club alsacien a annoncé l’arrivée du défenseur Abakar Sylla contre 20 millions d’euros ! Le jeune joueur de 20 ans est lié au club pour 5 ans. Alors qu’il était sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en juin 2024, Aaron Ramsey a vu son contrat être résilié. Le Gallois a rebondi du côté de Cardiff City FC, son club formateur. Il s’est engagé deux saisons. Avec seulement 13 apparitions toutes compétitions confondues, dont 2 petites titularisations, le milieu de terrain français Jonas Martin n’a pas eu beaucoup d’impact dans la saison du LOSC. Le club du Nord vient d’annoncer la résiliation du contrat du joueur de 33 ans. Comme on vous l’a expliqué précédemment, Martin a une offre de Bordeaux. Après deux ans de déception avec Alexander Nübel, l’AS Monaco va débuter la saison 2023-24 avec un nouveau gardien de but. Philippe Köhn débarque sur le Rocher en provenance du RB Salzbourg pour une durée de 5 ans et un transfert estimé à 8 M€.