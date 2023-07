Naples va recevoir une offre folle pour Khvicha Kvaratskhelia

La suite après cette publicité

Il a été l’une des sensations de la saison. Pas qu’en Italie, mais dans toute l’Europe, aux côtés de son acolyte Victor Osimhen. Du haut de ses 22 ans, Kvaratskhelia a notamment terminé la saison avec 12 buts et 10 passes décisives en championnat italien, étant l’un des principaux artisans du sacre napolitain sur la scène nationale. En plus d’avoir une classe et un talent que les statistiques n’illustrent pas forcément.

Et forcément, ça ne passe pas inaperçu aux quatre coins du Vieux Continent. Naples est certes une grosse écurie, mais en Angleterre, il y a des clubs qui ont des moyens bien supérieurs… Comme l’indique le quotidien italien Il Mattino, Newcastle prépare une énorme offre pour la vedette géorgienne.

Le média transalpin dévoile que les Magpies, qui ont pris un peu de retard sur leur mercato, veulent faire de Kvara leur vedette. Le club du nord de l’Angleterre a des moyens qui ne sont plus à prouver, et a logiquement de quoi faire flancher le club de Serie A, mais aussi le joueur, annoncé dans des clubs comme le Bayern Munich ou le Real Madrid ces dernières semaines.

« Les rêves de Kvaratskhelia, ses principaux objectifs, sont de gagner la Ligue des champions, de jouer pour le Real Madrid et d’atteindre les meilleurs tournois internationaux avec la Géorgie », confiait récemment son père. S’il ne devrait a priori pas découvrir le Bernabéu en cas de départ à Newcastle, il pourrait y disputer la Ligue des Champions et qui sait, pourquoi ne pas rêver d’un exploit…