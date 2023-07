Newcastle est complètement bloqué sur le mercato

La suite après cette publicité

Et si Newcastle avait déjà atteint ses limites financières ? C’est ce qu’affirme The Telegraph dans ses colonnes. Pour le journal anglais, si les Magpies avancent lentement durant ce mercato d’été, c’est parce qu’ils ne peuvent plus vraiment dépenser. Depuis la prise en main du Fonds public d’investissement saoudien à l’automne 2021, presque 400 M€ ont été dépensés sur le marché des transferts pour seulement 35 M€ de ventes. C’est désormais le fair-play financier qui pointe le bout de son nez.

Les recrues ont amélioré l’équipe dirigée par Eddie Howe. Les arrivées tour à tour de Bruno Guimarães, Kieran Trippier ou encore Dan Burn et Chris Wood, puis plus tard d’Alexander Isaak, Anthony Gordon et Sven Botman pour ne citer qu’eux ont d’abord permis d’assurer le maintien, puis de se qualifier en Ligue des Champions en mai dernier. Un retour en C1 inespéré et inattendu qui propulse le club dans la cour des très grands. Certes cette qualification rapporte mais il faut aussi s’adapter à cette croissance.

Newcastle doit vendre avant d’acheter

En plus du jeune ailier Yankuba Minteh (8 M€), Sandro Tonali a débarqué en provenance de l’AC Milan mais a coûté 70 M€. Pour The Telegraph, il n’y a plus d’argent disponible dans les caisses, sans risquer d’être sanctionné par le FPF. Problème, Newcastle n’est pas assez armé pour conserver une place dans le top 6 ou top 8 de la Premier League, tout en étant compétitif en Ligue des Champions. Et puis si des blessures sur des joueurs clés interviennent, la saison risque de ne pas être la même. On pense notamment à Bruno Guimarães. L’an passé, les Toons n’ont pas gagné un match sans le Brésilien…

En d’autres termes, il faut vendre pour acheter. C’est bien pour cela que des éléments tels qu’Allan Saint-Maximin ont été placés sur la liste des transferts. Les Magpies espèrent en tirer 45 M€ pour pouvoir débloquer le dossier Harvey Barnes, toujours présent dans l’effectif de Leicester. Il faudra au moins cela avant d’affronter cette nouvelle saison. Au début du mercato, 4 joueurs capables d’être titulaire étaient visés pour un total de 6 recrues : deux milieux, un défenseur central droit, un latéral gauche et ailier. Il y a encore du boulot mais pour cela, il faudra vendre…