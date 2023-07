Newcastle devrait renforcer son attaque avec Harvey Barnes

L’année prochaine, Newcastle va retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2003-2004 durant laquelle ils avaient échoué lors des phases de qualification. Pour leur retour sur la scène européenne, les Magpies visent grand et ont déjà mis la main à la poche en alignant pas moins de 70 millions d’euros pour s’offrir Sandro Tonali. L’état-major du club sous pavillon saoudien ne compte pas s’arrêter là. Désireux de renforcer leur attaque, les dirigeants de l’escouade d’Eddie Howe ont ciblé Harvey Barnes pour étoffer leur secteur offensif.

Selon les informations du Telegraph, l’ailier de 25 ans ne veut pas rester chez les Foxes, relégués en Championship, et devrait rapidement s’engager à Newcastle. Malgré les intérêts d’Aston Villa et West Ham, Barnes veut découvrir la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière et un montant de 40 millions d’euros devrait être déboursé par les pensionnaires de St-James Park pour s’attacher les services d’un joueur qui a inscrit 13 buts en Premier League lors de l’exercice précédent.

