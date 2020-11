Le FC Barcelone veut mettre 3 joueurs à la porte en janvier

Le Barça n'a pas vraiment bien lancé sa saison. Après avoir montré des signes encourageants lors des premières rencontres de l'ère Koeman, les Blaugranas ont peu à peu sombré, et n'ont pris que deux points sur les quatre dernières journées de Liga. Ils pointent donc à une triste douzième place, même si en Ligue des Champions, ça se passe un peu mieux. Dans le même temps, le club est au bord du précipice sur le plan financier, et a besoin, par tous les moyens, de trouver de l'argent pour se sauver d'une possible faillite.

Pour cela, la direction de Josep Maria Bartomeu, puis les gestionnaires qui s'occupent du club depuis la démission du premier cité, négocient des baisses de salaire avec l'effectif. Certains ont déjà donné leur feu vert, comme Clément Lenglet ou Gerard Piqué, entre autres, mais ça bloque encore avec beaucoup. Il faudra également passer par des ventes de joueurs pour renflouer les caisses, d'autant plus que le club catalan entend bien se renforcer avec Memphis Depay et Eric Garcia. Même si ces derniers arriveront peut-être libres de tout contrat, il faudra payer leur salaire...

Personne ne veut d'Umtiti pour l'instant

Plusieurs joueurs sont donc déjà sur le marché pour le mois de janvier comme l'explique Mundo Deportivo. Sans surprise, Samuel Umtiti fait partie de ce trio de joueurs indésirables. Premièrement, car il est blessé trop souvent, puis parce que ses prestations ne sont pas en accord avec son salaire colossal. C'est d'ailleurs ce qui refroidit les prétendants. Le Français n'a toujours pas joué cette saison et le Barça risque d'avoir du mal à lui trouver un point de chute, alors que Ronald Araujo semble lui être passé devant dans la hiérarchie.

Vient ensuite Carles Aleñá, qui n'a également pas disputé la moindre minute pour l'instant sous les ordres de Ronald Koeman. En revanche, le milieu de terrain formé à La Masia a lui une belle petite cote. Le média catalan précise que plusieurs grosses équipes de Liga sont intéressées par le joueur de 22 ans, qui coûterait une somme située autour des 20 millions d'euros. Même cas de figure pour le latéral gauche Junior Firpo, tout proche de quitter le club l'été dernier. Un montant de 10 à 15 millions d'euros suffirait à l'arracher au Barça. Trois ventes qui permettraient au Barça de respirer un peu financièrement parlant...