Rennes-OM : la frustration de Baptiste Santamaria

Baptiste Santamaria (27 ans) est frustré. Ce dimanche, l’Olympique de Marseille est allé s’imposer sur la pelouse du Stade Rennais FC (1-0) sur la plus petite des marges pour refermer la 26e journée de Ligue 1. Un choc finalement pas si ouvert que ça entre deux concurrents directs pour la Ligue des Champions, qui s’est finalement joué… sur un coup franc rapide des visiteurs. Ce qui laisse de gros regrets au milieu du SRFC.

« Il y a beaucoup de frustration. On fait un bon match. Il faut revoir le but, on doit réagir plus vite même si l’arbitre n’a pas sifflé, on doit anticiper davantage. On prend un but bête. On fait un bon match défensivement et offensivement, je pense qu’on aurait mérité mieux. C’est à nous d’être attentif, on n’a pas le droit de se faire prendre au deuxième poteau », a ainsi commenté Santamaria au micro de Prime Video.

