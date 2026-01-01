Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM

Mehdi Zeffane est libre pour cet hiver

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mehdi Zeffane @Maxppp

Mehdi Zeffane est désormais libre pour le mercato d’hiver après avoir résilié son contrat avec l’ES Mostaganem, qu’il avait rejoint il y a seulement quelques mois. L’aventure avec le club algérien aura donc été de courte durée pour le latéral droit. À 33 ans, le champion d’Afrique 2019 avec l’Algérie n’a pas l’intention de raccrocher.

La suite après cette publicité

Sans club actuellement, il continue de s’entraîner quotidiennement afin de conserver une condition physique optimale. Son objectif est clair : être prêt à répondre présent dès qu’une opportunité se présentera. Libre et sans indemnité, il représente une option intéressante pour plusieurs clubs. Le mercato d’hiver pourrait ainsi marquer le début d’un nouveau défi pour Mehdi Zeffane.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Mehdi Zeffane

En savoir plus sur

Mehdi Zeffane Mehdi Zeffane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier