Golden Boy : la première réaction de Lamine Yamal

Lamine Yamal est le Golden Boy 2024. Auteur d’une année 2024 extraordinaire à tout juste 17 ans, l’international espagnol (17 sélections, 3 buts) vient de remporter la distinction décernée par le magazine Tuttosport. Lauréat de l’édition 2024, l’ailier blaugrana, qui succède donc à Jude Bellingham, a lâché ses premières impressions après avoir remporté l’équivalent du Ballon d’Or pour les jeunes cracks du football mondial.

«Je suis honoré de remporter ce prix. Je suis tellement heureux, c’est un rêve devenu réalité. Je tiens particulièrement à remercier les membres du jury, Tuttosport et les fans qui ont voté pour que je reçoive cet honneur. Je ne veux pas oublier mes coéquipiers, mes entraîneurs, le staff technique de Barcelone et de la sélection nationale espagnole. Je vis une année incroyable, et elle se termine également en beauté. Je suis très heureux et désireux d’accomplir plus», a annoncé Lamine Yamal, plein d’ambitions.