La sortie coup de poing de Joey Barton

S’il avait laissé une bonne image de lui auprès des supporters de l’OM après son passage sur la Canebière entre 2012 et 2013, Joey Barton a toujours fait parler de lui au cours de sa carrière pour son comportement explosif et ses déclarations polémiques. Mais depuis qu’il a raccroché les crampons, le natif de Huyton a franchi un nouveau cap. Dans l’oeil du cyclone pour avoir tenu des propos sexistes et misogynes envers les femmes consultantes de football la semaine dernière, l’Anglais s’est rendu coupable d’un nouveau dérapage sur les réseaux sociaux. Visiblement écœuré par le monde football qu’il estime plombé par la «pédophilie» et la «corruption», l’ex-coach de Bristol a annoncé sur son compte X qu’il ne souhaitait plus être associé au ballon rond.

«Le sentiment est mutuel. C’est un véritable cloaque de corruption dans le football masculin. Pédophilies à la Fédération anglaise, je ne veux pas en faire partie tel quel. Je me retire. C’est fini. Retraité du football masculin. Il suffit d’avoir joué ces 20 dernières années pour comprendre cela. Ecoute, je ne m’attends pas à ce que tu le fasses. Ce n’est pas à cause des gros seins, des cheveux teints en blond et du maquillage. Non… Je suis juste un homme vraiment méchant qui essaie de faire une bonne chose», a-t-il déclaré en réponse au post de Carrie Brown, consultante pour beIN Sports qui exhortait ce dernier à ce qu’il «n’occupe plus jamais un poste proche du football».