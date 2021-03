OM : le bilan de Nasser Larguet

La suite après cette publicité

Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'arrivée du technicien argentin a été officialisée le vendredi 26 février et, après un isolement de sept jours lié aux restrictions sanitaires, sa présentation aux médias est attendue pour ce mardi. L'annonce de sa prise de fonctions est logiquement synonyme de fin d'intérim pour Nasser Larguet.

Et le directeur du centre de formation, parachuté sur le banc suite au départ surprise d'André Villas-Boas le 2 février, aura effectué un travail louable pendant un peu plus d'un mois. Sur le plan comptable, il n'aura pas forcément marqué les esprits, mais il aura eu le mérite de stopper la série noire du mois de janvier (4 défaites de rang toutes compétitions confondues), en obtenant un nul à Lens (2-2), et de qualifier l'OM en 16e de finale de Coupe de France à Auxerre (0-2).

Un bilan honnête

Son bilan, toutes compétitions confondues, est donc de 2 succès, 4 nuls et 3 défaites. Pas flamboyant, il avait le mérite d'être correct, d'autant qu'il n'a pas forcément été aidé par les blessures et les suspensions pendant son court mandat. Il a su lancer le jeune Bamba Dieng dans le grand bain et remettre en confiance certains éléments peu en vue sous AVB, comme Saîf-Eddine Khaoui, Luis Henrique, voire même Dimitri Payet.

Le groupe a globalement apprécié le passage de l'expérimenté formateur sur le banc de touche marseillais. «On travaille bien. Il essaie de nous sensibiliser, de nous toucher dans notre amour-propre. Personne ne traîne les pieds», expliquait par exemple un cadre du vestiaire récemment dans les colonnes de La Provence. L'ancien DTN du Maroc espère lui avoir laissé une marque forte.

Un OM toujours convalescent

«J'aimerais que le groupe garde la valeur collective de mon passage : on a tous des qualités et des défauts, et c'est l'addition des qualités des uns et des autres qui fait la différence», a-t-il lâché en conférence de presse d'après-match contre l'Olympique Lyonnais (1-1, 26e journée de Ligue 1), regrettant quelques jours plus tard quelques points perdus en route. «C'est un regret de ne pas avoir donné quatre points de plus à l'OM sur les matches à Lens, à Bordeaux ou à Lille par exemple», a-t-il regretté.

Il risque de regretter longtemps et amèrement l'élimination en 16e de finale de Coupe de France face à Canet-en-Roussillon (2-1). Une sortie de piste qui entache forcément la teneur de son bilan. On gardera de l'OM version Larguet une image contrastée. En difficulté mais solidaire. Fragile mais sur le chemin de la guérison, avec des vertus défensives globalement retrouvées, à l'image d'un Boubacar Kamara taille patron ces dernières semaines. Pragmatique plutôt que fougueux. Tâche désormais à Sampaoli de prendre la suite et d'aller chercher une qualification européenne encore jouable.