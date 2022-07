Le PSG veut chiper un joueur du Real Madrid

La suite après cette publicité

Un nouveau clash entre le PSG et le Real Madrid ? Pas plus tard que dimanche, la presse espagnole dévoilait que les deux géants européens avaient deux objectifs communs : Endrick, la pépite brésilienne de Palmeiras, ainsi que Gonzalo Sosa, le jeune argentin du Racing Avellaneda. Deux dossiers sur lesquels le Real Madrid était en pole position, et que le PSG veut faire échouer...

Quoi qu'il en soit, la relation entre les deux clubs est bel et bien tendue, et ce pour bien des raisons : Mbappé, Tchouaméni, la Super League, Pochettino etc... Et voilà que selon El Español, les dirigeants parisiens penseraient à recruter un joueur du Real Madrid. Il s'agit d'un joueur bien connu en France, à savoir Ferland Mendy.

Deux clubs en pole

Pour le coup, ça ne serait pas forcément un coup dur énorme pour les Merengues, puisque ces derniers l'auraient déjà mis sur le marché. David Alaba va vraisemblablement passer latéral gauche, pour permettre à Carlo Ancelotti d'aligner Rüdiger et Militao dans l'axe de la défense. Plus tôt cet été, la presse espagnole expliquait donc que l'ancien de l'OL n'était pas considéré comme indispensable et que toute offre serait étudiée. Bien que performant et important pour l'Italien, il n'est pas certain d'avoir sa place pour la saison prochaine.

Selon le journal, la Juventus et le PSG sont donc sur les rangs. Le média précise que malgré la présence de Nuno Mendes - dont l'option d'achat de 40 millions d'euros a récemment été levée - sur le flanc gauche parisien, l'état-major du club de la capitale se cherche un latéral un peu plus expérimenté. Mendy serait l'heureux élu, lui qui avait fait une partie de sa formation au PSG. Reste tout de même à savoir le prix que demandera le champion d'Europe en titre.