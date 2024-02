La fin d’aventure très mouvementée de Mady Camara à l’Olympiacos !

Depuis plusieurs mois, Mady Camara est courtisé. Il faut dire que le milieu guinéen, ancien joueur de l’AS Roma et aujourd’hui pilier de l’Olympiacos, est l’une des stars du championnat de Super League grecque. Ce numéro 8 d’expérience (282 matches pros en Serie A, Super League, Ligue des Champions, Ligue Europa, etc…) capable de distribuer le jeu dispose d’un bon jeu de tête, d’une bonne frappe de balle et des qualités athlétiques nécessaires pour évoluer au poste de sentinelle devant la défense ou en milieu relayeur. Il a d’ailleurs été lié à l’Olympique Lyonnais l’été dernier et même au début du mercato hivernal.

Malgré sa situation contractuelle connue de tous, il n’a pas vu l’ombre d’une proposition de prolongation de contrat de la part de son club actuel en dépit des promesses faites par la direction du club du Pirée après le dernier mercato estival. Un silence qui en dit long sur les projets du club grec à l’encontre du milieu international guinéen qui s’est fait une raison et qui dispose désormais depuis le 1er janvier dernier d’une totale liberté pour choisir son futur club.

Menace, chantage et mise à l’écart pour mesure disciplinaire…

Oui, mais voilà, le 30 janvier 2024, tout a basculé. L’Olympiakos convoque le joueur et lui indique qu’il dispose d’une offre de Sassuolo en Serie A. Le club grec lui indique par ailleurs qu’il faut sérieusement prendre en considération cette opportunité car sinon la situation allait se compliquer pour lui en Grèce. Mady Camara accepte naturellement avec son entourage d’être mis en relation avec Sassuolo pour que le club italien lui expose son projet.

Malgré l’attractivité du projet sportif proposé par Sassuolo à Mady Camara, ce dernier décide de décliner la proposition afin de se concentrer sur les objectifs de fin de saison avec l’Olympiacos. Une décision qui rend furieuse la direction du club du Pirée, et notamment la Présidence du club qui tente jusqu’au bout, par des menaces et des insultes, de mettre la pression au joueur et à son entourage. Mady Camara ayant finalement tenu bon et décidé de rester à l’Olympiacos, il est aujourd’hui mis à l’écart de l’équipe première de la formation héllenique pour mesure disciplinaire.

Ayant reçu le soutien d’un grand nombre de ses coéquipiers ou anciens entraîneurs, Mady Camara souhaite voir toutes ces tensions autour de lui se calmer et finir sa saison de la manière la plus professionnelle qu’il soit. Désormais, à cinq mois de la fin de son contrat, Mady Camara va pouvoir se concentrer sur son maintien en forme et son avenir. Pisté par Trabzonspor et d’autres clubs Turcs depuis quelques jours en raison d’un mercato hivernal qui fermera ses portes le 9 février prochain en Turquie, l’ancien Romain n’entend pas se précipiter pour faire le bon choix, loin de la Grèce et du Pirée, lui qui fera probablement à nouveau l’objet d’intérêts de nombreux clubs du big 5 européen.