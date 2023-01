Morgan Schneiderlin prêté en Australie

Morgan Schneiderlin faisait partie des joueurs sur le départ du projet d’Ineos pour l’OGC Nice. Arrivé en 2020 dans le but d’amener son expérience et d’encadrer la jeunesse, le milieu de terrain âgé de 33 ans n’a jamais réellement convaincu. Et comme nous vous l’avions annoncé, l’international français (15 sélections) va rejoindre le club australien où évolue l’ancien défenseur de l’OL, Marcelo : le Western Sydney Wanderers.

«L’OGC Nice et le Western Sydney Wanderers Football Club se sont mis d’accord sur le prêt de Morgan Schneiderlin (33 ans). Arrivé à l’été 2020 à Nice, l’international français a participé à 59 matchs avec le Gym. Homme d’expérience et grand professionnel, le milieu de terrain a toujours affiché une attitude exemplaire avec le maillot rouge et noir», explique le club azuréen dans son communiqué.

