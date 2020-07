Sidney Govou compare Thierry Henry et Karim Benzema

Comme un bon vin, Karim Benzema se bonifie avec l'âge : à 32 ans, il réalise certainement la meilleure saison de sa carrière. Au-delà de ses statistiques (30 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues), il s'est imposé comme un élément indispensable du Real Madrid de Zinedine Zidane. Une saison qui pourrait même rappeler les grandes heures de Thierry Henry à Arsenal.

Sidney Govou, ancien coéquipier de KB9 à l'OL et de l'ancien entraîneur de Monaco en Équipe de France, a en tout cas fait le rapprochement lors d'une interview dans le journal L'Équipe : « je pense qu’il a largement le niveau de Thierry. Thierry m’impressionnait vraiment car il n’était pas seulement un joueur rapide mais il avait du ballon. Mais Karim est plus complet. Il a aussi une sorte de prestance car il est plus petit et moins athlétique. Karim a toujours été un top player. Si tu aimes le foot, c’est impossible de ne pas l’aimer. J’ai revu récemment un de ses buts contre les Glasgow Rangers en Ligue des champions avec l’OL (3-0, le 12 décembre 2007). Il fait tout, conduite de balle, course, frappe dans l’enchaînement. Là, on se dit qu’il a déjà quelque chose d’autre... »