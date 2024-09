Lens - OL : les compositions probables

Lens (5e) est prêt à enfoncer l’OL (13e) au fond du classement pour rejoindre le groupe de tête. L’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du stade Bollaert-Delélis pour défier le RC Lens, ce dimanche à 20h45, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1 McDonald’s. Les Sang & Or devront s’imposer face aux Lyonnais pour recoller à Marseille et Monaco (10 points), tous deux vainqueurs ce week-end et en embuscade derrière le leader parisien (12 points). Pour les hommes de Pierre Sage (3 points), il faudra tenter de décrocher une victoire de prestige en terres artésiennes pour retrouver la première partie de tableau.

L’OL devrait à nouveau opter pour une composition à trois défenseurs - expérimentée avec succès contre Strasbourg - face aux hommes de Will Still. D’après L’Équipe, le dynamiteur du début de saison lyonnais, Malick Fofana pourrait de son côté faire ses débuts dans le onze de Pierre Sage. Pour Lens, Will Still est reparti sur du classique avec son système habituel, malgré quelques rotations au niveau des forces en présence. David Pereira Da Costa fait son retour derrière les deux attaquants et changement total au niveau des pistons par rapport au match face à Monaco avec un retour de Frankowski à droite et Machado à gauche.

Les compositions probables :

OL : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté - Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Tagliafico - Orban, Lacazette (cap.), M. Fofana.

RC Lens : Samba - Medina, Khusanov, Gradit - Frankowski, Thomasson, Diouf, Machado - Pereira Da Costa - Saïd, Sotoca

