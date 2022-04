Franck Ribéry désigne ses deux successeurs

À désormais 39 ans, Franck Ribéry, 18 apparitions en Serie A cette saison sous le maillot de la Salernitana, se rapproche de la retraite. L'heure de désigner ses successeurs est donc arrivée. Et dans les colonnes de Tuttosport, l'ailier français a principalement cité deux noms.

«Un joueur qui me ressemble vraiment, non. Mais je dois admettre que je me revois un peu en (Kingsley) Coman et en (Federico) Chiesa, deux de mes anciens partenaires. À Florence, je me suis immédiatement rendu compte que Federico avait quelque chose de différent des autres. Il allait toujours à 2 000 à l'heure, un peu comme moi à son âge. Avec le temps, tu apprends à mieux gérer tes matches, c'est un processus naturel, ça s'est passé comme ça pour moi, pour Federico aussi», a-t-il expliqué. Les deux hommes apprécieront.