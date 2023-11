Le Brésil plongé dans un chaos total

Dans la nuit de mardi à mercredi, le Brésil vibrait pour la Seleção. Et pour cause, les coéquipiers de Marquinhos affrontaient, dans un stade Maracana bondé, l’Argentine lors des éliminatoires au Mondial 2026. La rencontre a finalement été marquée par de violents affrontements en tribunes entre les supporters. Mais sur le terrain, la formation de Fernando Dinz a concédé une nouvelle défaite (0-1). La défaite de trop pour le pays du football après celle face à la Colombie quelques jours plus tôt. Plus globalement, le Brésil reste même sur trois défaites de suite (celle face à l’Uruguay en octobre) et 4 matches sans victoire.

Pire encore, le Brésil est tombé pour la première fois de son histoire à domicile en qualifications à la Coupe du Monde. Depuis sa création, la Seleção restait sur un bilan exceptionnel de 51 victoires, 13 nuls et 0 défaite au Brésil. Cette nuit, le public brésilien a donc connu le goût de la défaite. Après la rencontre, le coach intérimaire Fernando Diniz n’a pas semblé très lucide expliquant que son équipe ne méritait pas du tout de perdre. «C’était un match entre deux équipes historiques, très fortes. Même si on a eu un nombre de tirs similaires, le Brésil a été beaucoup plus dangereux que l’Argentine. Ils n’ont pas eu une seule occasion de marquer. La seule qu’ils ont eue, c’était sur un corner et on a commis une erreur de marquage. Mais on a été plus proche de la victoire qu’eux. Le résultat est injuste.»

Sous le feu des critiques, Fernando Diniz, qui est en poste en tant qu’entraîneur intérimaire en attendant la nomination d’un nouveau sélectionneur, n’a pas apprécié non plus la réaction des supporters pendant le match. «Les fans ont le droit de faire ce qu’ils veulent. Nous devons faire de notre mieux. Les supporters sont passionnés et veulent gagner. Ils ont donc le droit de huer. Je pense que crier « olé » quand l’Argentine avait le ballon, c’est un peu exagéré. Mais huer, être agité parce que l’équipe ne gagne pas est compréhensible. Mais franchement dire « olé » à l’Argentine… » a-t-il regretté en conférence de presse. Celui qui est également coach de Fluminense est dans la tourmente alors que le Brésil pointe à une très décevante 6e place (sur 10) dans les qualifications au Mondial 2026. Après 6 journées, l’Argentine a déjà 8 points d’avance.

«Le Brésil n’a pas suffisamment progressé pour éviter une fin d’année dépressive au Maracanã» titre ainsi le média brésilien Globo après la défaite. «L’équipe est loin de répondre aux attentes pour atténuer une saison embarrassante.» Il faut dire que rien ne va plus pour le Brésil qui accumule les mauvaises nouvelles. Lors du dernier rassemblement en octobre, c’est Neymar qui avait été victime d’une très grave blessure (une rupture du ligament croisé). La star brésilienne absente, les supporters voulaient voir Vinicius Jr prendre le relai. Mais le joueur du Real Madrid a aussi connu une grosse blessure face à la Colombie. Ce mardi soir, Marquinhos a aussi été touché. En bref, rien ne va plus pour le Brésil qui pourrait décider de rapidement bouger les choses notamment en ce qui concerne le sélectionneur. Car le rêve de la CBF se nomme Carlo Ancelotti depuis un moment mais il y a désormais urgence…