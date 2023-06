La drôle de liste du FC Barcelone pour remplacer Sergio Busquets

La suite après cette publicité

Après presque quinze ans de bons et loyaux services, Sergio Busquets a quitté le FC Barcelone. Et forcément, il faut le remplacer. Un exercice qui s’annonce périlleux quand on connaît le style et la façon de jouer unique de la nouvelle recrue de l’Inter Miami, et de l’importance qu’il a pu avoir sur le terrain et dans le vestiaire depuis ses débuts avec Pep Guardiola.

Encore plus compliqué quand on sait que la situation financière du Barça et les limites dues au fair-play financier de la Liga empêchent Joan Laporta et compagnie de voir les choses en grand, en allant par exemple chercher un Rodri (Manchester City) ou un Joshua Kimmich (Bayern), qui avait été annoncé comme un des joueurs pistés en début de mercato, avant que les Barcelonais soient vite rattrapés par la réalité. Même des pistes un peu moins flamboyantes médiatiquement comme Martin Zubimendi sont hors de portée financièrement pour le champion d’Espagne en titre. Marcelo Brozovic a lui une belle offre saoudienne sur la table, comme révélé par nos soins.

Des noms pas spécialement reluisants

Ces dernières heures, de nouveaux noms sont sortis dans les médias barcelonais. Et force est de constater qu’ils risquent de ne pas totalement satisfaire les fans catalans. Le premier, c’est Sergi Darder. Piste avancée la semaine dernière, alors que le milieu de terrain de l’Espanyol est vu comme une bonne opportunité de marché. Il semble cependant avoir un profil un peu plus offensif que Busquets… Ce week-end, la presse catalane a évoqué le nom d’Oriol Romeu, milieu de terrain expérimenté formé au club et désormais du côté de Girona, où il est titulaire indiscutable.

Ces dernières heures, plusieurs médias comme la Cadena SER ont sorti le nom de Dani Parejo. Une opération qui serait même plutôt bien avancée, et Xavi apprécie beaucoup le joueur de 34 ans de Villarreal. Lui aussi semble cependant avoir un profil bien différent de celui de Busquets, ce qui laisse penser que c’est De Jong ou le nouvel arrivé Gündoğan qui occuperont le poste du Catalan. Autant dire que l’après-Busquets risque d’être compliqué…