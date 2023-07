Mercato : Adama Traoré n’a vraiment plus la cote

La suite après cette publicité

Vraie sensation du côté de Wolverhampton depuis le retour du club anglais en Premier League en 2018, Adama Traoré (27 ans) compte des moments forts avec les Wolves. Disputant 194 rencontres avec Wolverhampton pour 14 buts et 20 offrandes, le natif de l’Hospitalet avait fait valoir des qualités de vitesse et de percussion impressionnantes. Il confirmait alors son potentiel déjà ressenti au FC Barcelone où il a évolué jusqu’en 2015. Disputant notamment l’Europa League avec les Wolves et découvrant en parallèle la sélection espagnole (8 capes), Adama Traoré a aussi eu la possibilité de disputer l’Euro 2020 (13 minutes face à la Slovaquie).

Passé du côté du FC Barcelone à partir de janvier 2022 jusqu’à l’issue de la saison, le droitier connaissait alors une période plutôt reluisante dans sa carrière. Néanmoins, cela s’est compliqué cette saison. Pas conservé par le FC Barcelone malgré des apparitions intéressantes (17 apparitions, 4 offrandes), Adama Traoré a eu du mal à digérer cela. La saison dernière, son bilan comptable n’a été que de 3 buts et 2 offrandes en 40 matches. D’ailleurs son début d’exercice était marqué par une digestion difficile de son passage au FC Barcelone. De plus, sa situation contractuelle a fait parler, lui qui est désormais libre depuis plus de deux semaines.

À lire

Accord AZ Alkmaar - Milan AC pour Tijjani Reijnders !

Un avenir flou

Dans un entretien pour Sky Sports en janvier dernier, il était d’ailleurs revenu sur cette situation assez particulière : «les joueurs prennent la pression différemment, pour moi cela fait partie de mon travail. J’aime être un joueur de football et je travaille dur pour être sur le terrain et apprécier le jeu. Le contrat, cela dépendra du club. Le club doit me parler et nous verrons ce qui se passera…» Revenu à un meilleur niveau depuis - même s’il a dû se contenter d’un statut de joker avec le club anglais - Adama Traoré est donc désormais prêt à se lancer dans un nouveau défi.

La suite après cette publicité

Dans le viseur de la formation saoudienne d’Al Ittihad comme nous vous l’avons révélé, le joueur a aussi la cote du côté de la Serie A. En effet, l’ailier espagnol était ciblé aussi par l’AC Milan (même si cela s’est refroidi avec l’arrivée de Christian Pulisic) tout comme le Napoli qui aura bien besoin d’un joueur pour remplacer un Hirving Lozano annoncé plutôt partant. C’est en tout cas la dernière tendance issue de La Repubblica. Pour autant, aucune piste ne semble se dégager pour Adama Traoré. Passé de joueur en vogue à élément d’appoint, Adama Traoré semble désormais bien loin de sa saison 2019/2020 (54 matches, 6 buts et 12 offrandes) où il avait de nombreux cadors à ses pieds…