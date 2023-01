Le retour d’Adama Traoré à Wolverhampton se passe mal

La suite après cette publicité

On l’a un peu perdu de vu depuis son départ du FC Barcelone. Et pour cause, depuis son retour à Wolverhampton, Adama Traoré (26 ans) joue peu et n’est pas très performant. La faute à une avant-saison compliquée par des pépins physiques qui ont compliqué son intégration dans l’effectif de Bruno Lage. Sur les 8 premiers matchs de Premier League, il n’a cumulé que 53 minutes de jeu, pour 4 petites apparitions.

«C’était un peu frustrant. Ma blessure a pris un peu plus de temps. Je ressentais de la douleur et je n’étais pas à l’aise. C’était la situation. C’est le football. Vous devez vous renforcer, et je vais bien maintenant.» L’éviction de son ex-entraîneur portugais début octobre a un peu changé la donne, du moins de son temps de jeu car pour ce qui est des prestations sur le terrain, l’ailier toujours aussi musculeux déçoit encore.

Traoré : «Le contrat, cela dépendra du club»

Avec Julen Lopetegui, l’Espagnol a démarré six rencontres mais ses 2 buts (dont l’un en League Cup contre Preston, équipe de Championship) en 18 matches toutes compétitions confondues paraissent toujours bien maigres. Il est toujours, dans la hiérarchie, derrière des éléments comme Diego Costa, Daniel Podence ou encore Hwang Hee-chan, sans compter l’arrivée toute récente de Matheus Cunha. En plus de cela, Traoré arrive en fin de contrat, ce qui agace les supporters et son club.

«Je pense que tout le monde a posé des questions sur mon contrat. Pour moi, en ce moment, c’est important d’aider l’équipe à grandir et après on verra ce qui se passe, botte-t-il touche au micro de Sky Sports. Les fans ne voient pas la situation, la pression et ce qu’il se passe dans les coulisses. Ils voient ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais parfois c’est faux. Ce qui est dit dans les médias n’est pas vrai. Parfois, il faut écouter le joueur.»

Alors que les Wolves sont englués au fond du classement (19e, après 18 journées), le staff technique estime que l’ancien du Barça ne semble pas très concerné par les événements. «Les joueurs prennent la pression différemment, pour moi cela fait partie de mon travail. J’aime être un joueur de football et je travaille dur pour être sur le terrain et apprécier le jeu. Le contrat, cela dépendra du club. Le club doit me parler et nous verrons ce qui se passera…» Un discours qui sent un peu la fin d’une histoire débutée en 2018…