Pep Guardiola répond à l'attaque de Jürgen Klopp

«Nous ne pouvons pas nous comparer à d'autres clubs. Ils n'ont évidemment aucune limite. Nous avons des limites.» En conférence de presse vendredi dernier, l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp n'avait pas hésité à adresser un message piquant à l'attention de ses principaux rivaux en Premier League, auteurs d'un mercato estival XXL. Présent lui-aussi, devant la presse, en marge de la rencontre Tottenham-Manchester City ce dimanche (17h30), Pep Guardiola a répondu, sans prendre de pincettes, à son homologue.

«Certains propriétaires de club veulent faire des bénéfices, les nôtres ne veulent pas en faire. (...) Avant il n'y avait qu'un ou deux clubs. Maintenant il y a Chelsea avec (Roman) Abramovich et notre club avec Skeikh Mansour», a répliqué le Catalan. «Ils veulent dépenser dans le football. Quel est le problème ? On est dans les limites du fair-play financier et si nos adversaires pensent le contraire, ils peuvent porter plainte. (...) Dans notre club, les propriétaires ne veulent pas perdre d'argent, bien sûr, mais ils veulent aussi dépenser, alors on peut le faire.» Si le titre se jouera sur les terrains de Premier League, la bataille en coulisses est déjà lancée.