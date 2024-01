Juventus : le club va recruter Carlos Alcaraz

La nouvelle piste de recrutement de la Juventus Turin mène à Carlos Alcaraz (21 ans)… Pas le tennisman, mais bien son homonyme milieu de terrain de Southampton. Selon Sky Sport Italia, le club piémontais est tombé d’accord avec le joueur et le club anglais pour son arrivée cet hiver. Les deux clubs se seraient entendus sur un prêt avec obligation d’achat en fin de saison. Une opération onéreuse puisque le montant devrait atteindre les 35 millions d’euros pour l’Argentin.

La suite après cette publicité

Le joueur est attendu à Turin pour la visite médicale. Après l’échec de Bonaventura et Pereyra, la Juventus Turin a enfin réussi à recruter son milieu de terrain. Un milieu à vocation offensive. Arrivé l’an passé pour près de 15 millions d’euros en Angleterre, Carlos Alcaraz n’a pas pu éviter la relégation du club malgré une deuxième partie de saison pleine de promesses (4 buts en 18 matches de Premier League). Cette saison, il enchaîne les matchs avec les Saints (26 matchs avec 4 buts et 3 passes décisives depuis le début de saison) et va donc découvrir un nouveau championnat.