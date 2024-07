Le Real Madrid prépare une thérapie de choc pour Kylian Mbappé

Et si Mbappé était le plus gros flop de cet Euro 2024 ? C’est une étiquette qui serait peut-être méritée, tant il était attendu comme la grosse star de cette compétition, et tant il a déçu avec le maillot tricolore. Des attentes qui étaient énormes et qui ont finalement vu comment le joueur, un peu handicapé par sa blessure au nez et pas aidé par le jeu de son équipe il est vrai, n’a pas réussi grand chose sur les pelouses allemandes.

La suite après cette publicité

Forcément, du côté de Madrid, on s’attendait à mieux avant de le voir débarquer en grande pompe, que ce soit du côté des fans, des médias et même du club. Sa présentation mardi sera galactique, devant un Bernabéu rempli à ras bord pour l’occasion, mais les dirigeants madrilènes ont été un peu refroidis par cet Euro et ils ont préparé un plan pour tenter de lui faire retrouver son niveau comme l’indique AS.

À lire

Euro 2024 : Declan Rice se moque de l’équipe de France

Pintus, l’homme clé

Le niveau affiché par le joueur et sa blessure au nez sont ainsi au centre des préoccupations. Les Madrilènes savent aussi que ces derniers mois ont été difficiles sur le plan mental, suite à son conflit avec la direction du Paris Saint-Germain. Un plan physique l’attend à Madrid pour après ses vacances, avec Antonio Pintus à la baguette.

La suite après cette publicité

Le préparateur physique du club de la capitale, dont le travail est reconnu de tous dans le milieu du foot, est l’homme qui sera chargé de remettre le Bondynois sur pattes. Il va ainsi devoir lui établir un plan de travail physique pour lui permettre de retrouver son meilleur niveau sur le plan physique. Les Madrilènes veulent qu’il soit à un niveau de forme optimal dès le 14 août et ce duel contre l’Atalanta. Autant dire que Mbappé va connaître une préparation estivale très épuisante.