LOSC : les premiers mots d'Olivier Létang

Le LOSC a changé de propriétaire et de président ce vendredi. Gérard Lopez a vendu ses parts du club via sa société Victory Soccer Limited à la Merlyn Partners SCSp, qui installe Olivier Létang comme président. Un peu moins d'un an après avoir quitté le Stade Rennais, le dirigeant revient en Ligue 1 dans un club très ambitieux. À travers le communiqué qui officialise la vente du club, Létang a fait part de son bonheur d'avoir été choisi à ce poste. Il en profite pour confirmer Christophe Galtier au poste d'entraîneur, lui qui a mis les Dogues à la 1ère place de la Ligue 1, en attendant le choc face au PSG ce dimanche (à suivre en live commenté sur FM).

« C'est un grand honneur de devenir le nouveau président du LOSC, cette place forte du football français. Mon intention est que le club atteigne son plein potentiel et je veillerai à la bonne gestion du LOSC sur les plans sportif et financier, dans l'intérêt des supporters et de la communauté du LOSC, avec le football au cœur du projet. Je tiens à remercier tous ceux dans le club qui vont travailler dur sur la transition de M. Lopez. Je suis également ravi d'avoir à mes côtés Christophe Galtier, un entraîneur de haut niveau que j’apprécie en tant qu’homme et que professionnel. »