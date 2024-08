Amicaux : triplé d’Haaland contre Chelsea, Liverpool cogne Manchester United

Actuellement en tournée aux Etats-Unis pour peaufiner leur préparation, les grosses écuries de Premier League se livraient deux duels à distance cette nuit à Columbia. Dans la première rencontre, Manchester City défiait Chelsea. Une opposition qui a tourné à l’avantage des hommes de Guardiola, tractés par un Erling Haaland XXL et auteur d’un triplé (4e, 5e, 56e). L’autre but cityzen est à mettre au crédit de l’autre Norvégien, Oscar Bobb (55e), alors que Raheem Sterling (59e) et Noni Madueke (89e) ont, eux, marqué les deux buts des Blues.

Dans l’autre match de la nuit, le Liverpool d’Arne Slot n’a fait qu’une bouchée du Manchester United d’Erik ten Hag (3-0). Fabio Carvalho avait marqué en début de rencontre (10e), avant d’être imité par Curtis Jones (36e), bien trouvé par Mohamed Salah. L’international grec Tsimikas a éteint les espoirs mancuniens en fin de rencontre (61e). Peu rassurant pour les Red Devils, officiellement de retour aux affaires dans six jours, face à Manchester City, dans le cadre du Community Shield.