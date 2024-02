Jérôme Rothen fou de rage contre le City Group

Révélation de la saison avec Girona, Savio (19 ans) devrait obtenir une belle promotion au sein du City Group, le propriétaire émirati de nombreux clubs dont Troyes, Girona et Manchester City. En effet, le milieu de terrain brésilien acheté en 2022 par l’ESTAC en échange de 6,5 M€ est annoncé avec insistance chez les Cityzens alors qu’il n’a jamais mis les pieds dans l’Aube. Une situation qui a provoqué la colère et l’indignation d’un ancien de la maison troyenne, Jérôme Rothen.

« Ils s’imaginent peut-être que, parce que c’est Troyes, on ne va pas se montrer vigilants. Je trouve ça problématique. J’ai juste envie de leur dire : "dégagez, le football français n’a pas besoin de vous". Je n’ai pas honte de le dire, on n’a pas besoin d’eux. (…) Ça me met en colère. À travers ce joueur, tout est résumé. Ils se servent de ce club comme d’un tremplin pour certains joueurs. C’est un joueur de qualité qui aurait pu apporter des choses à Troyes », a-t-il déclaré sur RMC Sport.