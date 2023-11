Ligue 1 : le PSG écrase l’AS Monaco au terme d’un match très animé

Trêve internationale terminée, les choses sérieuses reprennent pour les clubs. Et avant le retour de la Ligue des Champions et un choc à ne pas louper contre Newcastle, le PSG devait jouer un premier rendez-vous contre l’AS Monaco, au Parc des Princes, afin de maintenir sa première place. Les Asémistes souhaitaient faire tomber Paris afin de revenir à hauteur de Nice, deuxième du Championnat. Et sans Zaïre-Emery, Marquinhos et Mendes, le PSG a connu quelques frayeurs d’entrée, à l’image d’une belle tête de Magassa (11e). Bien entré dans son match, l’ASM pensait même ouvrir le score, mais un but de Vanderson était refusé pour un hors-jeu au départ de l’action (15e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 30 13 23 9 3 1 34 11 2 Nice 26 12 9 7 5 0 13 4 3 Monaco 24 13 8 7 3 3 27 19 4 Lille 20 12 4 5 5 2 15 11 5 Reims 20 12 2 6 2 4 17 15 Voir le classement complet

En difficulté, le PSG a tout de même réussi à ouvrir le score, notamment grâce à une erreur notable de Köhn, qui relâchait le ballon juste devant Ramos (1-0, 18e). Mais les gardiens n’étaient visiblement pas au mieux en ce début de match, puisque après Köhn, Donnarumma s’est totalement loupé et offrait le ballon d’égalisation à Minamino (1-1, 22e). Et dans une rencontre décidément animée, Magassa se loupait et offrait un penalty aux Parisiens, converti par le "Top Scoreur de la Ligue 1" : Kylian Mbappé, pour sa 14e réalisation (2-1, 38e).

Un match animé jusqu’au bout

Mais Monaco a eu l’occasion de revenir, mais Minamino voyait Donnarumma le priver du doublé, à deux reprises (45e, 51e). Et l’ASM l’a payée très cher, puisqu’ils ont ensuite été punis par un très bon rush de Dembélé, qui, après avoir été impliqué sur le premier but, a enfin débloqué son compteur but (3-1, 70e). Et Monaco n’a même pas eu le temps de réagir, que Vitinha venait clouer le résultat d’une frappe lointaine (4-1, 73e). Alors qu’on pensait voir les joueurs du Rocher couler, Balogun redonnait espoir aux siens dans la foulée (4-2, 75e).

Mais malgré une grosse occasion de Zakaria, de la tête (90e), cela n’a pas suffi pour revenir au score et empêcher le PSG d’enchaîner une cinquième victoire de suite en Ligue 1, avec une dernière réalisation signée Kolo Muani (5-2, 90e+5). Les Parisiens l’emportent donc et sont assurés de terminer cette 13e journée en tête du Championnat de France, avant de penser à la Ligue des Champions. Monaco, qui concède un deuxième match de suite sans gagner, reste à la 3e place, avant la réception de Montpellier.