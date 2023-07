Newcastle : le transfert d’Allan Saint-Maximin à Al Ahli questionne

Poussé vers la sortie par Newcastle, Allan Saint-Maximin se dirige tout droit vers l’Arabie saoudite. Convoité par Al-Ahli depuis plusieurs jours, l’attaquant français a donné son accord pour rejoindre le club saoudien après que celui-ci ait formulé une offre de 25 millions aux Magpies. Alors que son officialisation est imminente, le transfert du joueur de 26 ans fait débat outre-manche.

The Athletic informe que certains clubs, dont les identités n’ont pas été divulguées, comptent faire part de leurs inquiétudes à la Premier League. La raison : l’accord trouvé pour le transfert d’Allan Saint-Maximin, dont l’opération est estimée à 20 millions de livres sterling, a été réalisé entre deux clubs gérés par le fonds public d’investissements de l’Etat saoudien (PIF). Ainsi, plusieurs équipes de première division anglaise estiment que le lien avec le PIF est utilisé pour gonfler le prix apparent du Français et déguiser une injection de capitaux camouflée sous la forme d’une indemnité de transfert pour que le club basé dans le Tyne and Wear se conforme aux règles du fair-play financier. Dans cette perspective, les clubs se questionnent sur la manière dont la valeur marchande d’Allan Saint-Maximin a été fixée et s’apprêtent à mandater la Premier League afin qu’elle réalise un examen du processus dans un souci de transparence. Pour rappel, la réglementation de la Premier League stipule que « toutes les transactions supérieures au coût de 1 million de livres sterling, qu’elles impliquent ou non des parties associées, sont désormais vérifiées pour qu’elles ne dépassent pas la valeur marchande. »

